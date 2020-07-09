В поселке Лиманка Одесской области от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1941 года рождения, у которого болезнь протекала бессимптомно, сообщает «Думская» со ссылкой на облгосадминистрацию.

«Он инвалид 2 группы с повреждениями центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, — сообщил представитель ОГА. — Болезнь протекала у него бессимптомно, и он находился на самоизоляции, заразившись, по предварительным данным, от жены».

Напомним, по данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев/