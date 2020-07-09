В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность группы сепаратистов, которые пропагандировали идеи «русской весны» и «отделения» Запорожской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений. После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 они выехали во временно оккупированный Луганск.

Там они сначала помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады, а позже сотрудничали с представителями так называемого «силового блока Л/ДНР».

По замыслу кураторов, участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний для начала подрывной деятельности. Поэтому сепаратисты начали распространять в городе материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию фейковой «Запорожской народной республики».

По данному факту начато уголовное производство по ст. 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» Уголовного кодекса Украины.