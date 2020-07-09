Исследование проб воды в местах массового отдыха населения на водных объектах Киева показали наличие кишечной палочки на 12 пляжах столицы, сообщает Госпродпотребслужба Киева.

Исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на начало июля не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил в частности, по следующим показателям: - превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина» и «Водоворот»; - коли-индекс (количество бактерий группы кишечной палочки): пляж «Тельбин»; - наличие мелких водорослей и запаха - пляж «Галерный»; - водородный показатель - пляжи «Венеция», «Радуга», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предместная Слободка» и «Центральный»; - биохимическая потребность в кислороде (БПК5): пляжи «Венеция», «Детский», «Молодежный», «Предместная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Троещина», «Водоворот», «Вербный» и «Пуща водица».

Несоответствия выявлены и в исследованных пробах воды из питьевых фонтанчиков, функционирующих на пляжах Киева: - общее микробное число: пляж «Вербный»; - наличие общих коли форм: пляжи «Вербный», «Предместная Слободка» и «Центральный»; - общее железо: пляжи «Радуга», «Центральный» и «Водоворот», - марганец: пляж «Центральный».

Питьевые фонтанчики на пляжах «Галерный» и «Троещина» отсутствуют. Исследование проводило государственное учреждение «Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

О результатах исследований проинформировали Киевскую городскую государственную администрацию и коммунальное предприятие «Плесо».