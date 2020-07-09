В июне 2020 года украинские предприятия произвели 336 единиц автотранспортной техники - выпуск легковых авто по сравнению с прошлым годом уменьшился на 43%, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

«Как и годом ранее, в этом сегменте отечественного автопрома работал только один завод - «Еврокар», где в июне в режиме крупноузловой сборки было собрано 286 автомобилей марки Шкода.

Производство автобусов просело на 9% до 50 штук. В июне автобусы производили: «Черкасский автобус», «Черниговский автозавод» и «ЗАЗ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сегменте коммерческих авто производство не проходило, как и год назад.

В ассоциации напомнили, что АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего за период с января по июнь 2020 года в Украине собрали 1886 единиц автотранспортных средств или на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года:

1611 легковых автомобилей - сокращение на 36,4%.

24 коммерческих автомобилей - увеличение на 14,3%.

251 автобус - сокращение на 36,6%.