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По предварительным данным Укравтопрома, на украинских заводах в декабре 2020 года было изготовлено 523 ед. автотранспортных средств, что на 6% меньше, чем в последнем месяце 2019 года. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. ед. автотранспорта.

Больше всего в прошлом месяце было произведено легковых автомобилей. Декабрьский результат в этом сегменте украинского автопрома составил 446 авто, что на 3% больше, чем в прошлом году. Из этого количества 290 автомобилей было собрано на Еврокаре, а 156 машин выпустил ЗАЗ.
Выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 70% до 6 шт. (Все изготовлены на заводе «Черкасский автобус»). На треть упало автобусное производство, за месяц был изготовлен 71 автобус.

Наибольшее количество автобусов выпустил «Черкасский автобус» — 35 шт. На черниговском автозаводе изготовили 22 автобуса. ЗАЗ сообщил о производстве 10 автобусов. Декабрьский результат Часовьярского автобусного завода — 4 ед.

Всего в 2020 году в Украине было произведено 4952 ед. автотранспортных средств, что на 32% меньше, чем в 2019 году. Легковых автомобилей — 4202 шт. (-33%); коммерческих — 51 шт. (-63%); автобусов — 699 шт. (-20%).
По итогам года все предприятия автопрома кроме ЗАЗа сократили производство. В сентябре запорожский автозавод возобновил выпуск легковых автомобилей, благодаря этому предприятие закончило год с 10-кратным ростом относительно 2019 года.
 
ForUm

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