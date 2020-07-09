Голливудский актер Джонатан Джексон представил видеоклип о православных святынях Косово и Метохии, для которого написал музыку и текст.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolija.com, в композиции «Косово (всех скорбящих Радость)» показана жизнь Царской сербской Лавры — Хиландарского монастыря на Афоне, а также сербские православные святыни Косово и Метохии.

По словам автора, эту песню он написал с любовью к сербскому народу и Православной Церкви.

«Косово. Косово, мир никогда не поймет твою печаль. Тебе известна всех скорбящих радость. Пред Твоим троном на коленях – святой Савва. Косово... Косово, молись Матери всех скорбящих», – говорится в тексте песни.

Джонатан Джексон – актер, музыкант и писатель, обладатель пяти премий «Эмми», звезда сериалов «Главный госпиталь» и «Нэшвилл». Родился в 1982 году в протестантской семье. После изучения различных религий выбрал Православие и принял крещение вместе с женой и тремя детьми.

В книге «Тайна искусства: стать художником по образу Божьему» Джексон написал о православной вере в связи со своей актерской и музыкальной карьерой. Он заявил, что никогда не сыграет в фильме, который является «пощечиной Богу», не будет играть персонажа-атеиста или выступающего против Бога, если это не служит идее фильма.