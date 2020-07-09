также в разделеРелигия
В Одессе открылась выставка икон выпускников духовной семинарии УПЦ
В УПЦ запустили флешмоб, посвященный православным семьям
Митрополит Антоний объяснил, что поможет понять смысл жизни 7
Епископ УПЦ рассказал о 3 важных для молодежи открытиях в Православии 6
В Церкви заявили о дискриминации капелланов УПЦ в украинской армии 29
Иерусалимский Патриарх обратился к властям Турции с просьбой сохранить статус Святой Софии 15
Запорожский митрополит объяснил, почему разрушение семьи равносильно уничтожению человечества 11
В Польской Церкви почтили память мучеников земли Холмской и Подляшской 13
Священник УПЦ рассказал, что обязательно нужно сделать после крещения ребенка 13
Митрополит Антоний объяснил, как обрести настоящую радость 26
В УПЦ рассказали, что поможет защитить семейные ценности 26
В РПЦ заявили, что упоминание в Конституции Бога не может оскорбить атеистов 13
На Черниговщине УПЦ передала медикам аппарат для насыщения крови кислородом 13
В Хмельницкой области УПЦ передала медикам защитные костюмы 12
В Северодонецкой епархии будут молиться о прекращении лесных пожаров 13
В Винницкой области отпраздновали память Калиновского чуда 29
Вышла вторая часть фильма о возрождении Святогорской лавры 36
В УПЦ рассказали, чему учит подвиг Иоанна Крестителя 12

Голливудский актер Джонатан Джексон представил видеоклип о православных святынях Косово и Метохии, для которого написал музыку и текст.

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolija.com, в композиции «Косово (всех скорбящих Радость)» показана жизнь Царской сербской Лавры — Хиландарского монастыря на Афоне, а также сербские православные святыни Косово и Метохии.

По словам автора, эту песню он написал с любовью к сербскому народу и Православной Церкви.

«Косово. Косово, мир никогда не поймет твою печаль. Тебе известна всех скорбящих радость. Пред Твоим троном на коленях – святой Савва. Косово... Косово, молись Матери всех скорбящих»,  – говорится в тексте песни.

Джонатан Джексон – актер, музыкант и писатель, обладатель пяти премий «Эмми», звезда сериалов «Главный госпиталь» и «Нэшвилл». Родился в 1982 году в протестантской семье. После изучения различных религий выбрал Православие и принял крещение вместе с женой и тремя детьми.

В книге «Тайна искусства: стать художником по образу Божьему» Джексон написал о православной вере в связи со своей актерской и музыкальной карьерой. Он заявил, что никогда не сыграет в фильме, который является «пощечиной Богу», не будет играть персонажа-атеиста или выступающего против Бога, если это не служит идее фильма.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
7
Теги