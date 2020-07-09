В Польше задержали двух мужчин, подозреваемых в краже со взломом на строительных площадках и краже электроинструментов, сообщает 112 Украин со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.
«Полиция установила и задержала двух мужчин, подозреваемых в краже со взломом на строительных площадках и краже электроинструментов, где общие потери составили более 68 тысяч злотых», - говорится в сообщении.
Задержанных 24-летнего и 28-летнего мужчин подозревают в краже оборудования из контейнера, расположенного на участке, где идет строительство. Злоумышленники разбили окно и похитили имущество на сумму около 30 тыс злотых.
Также во время обыска в квартире полицейские обнаружили несколько доз марихуаны и психотропных веществ, а также чемодан с элементами профессионального звукового оборудования, происхождение которого мужчины не смогли объяснить. Полиция установила, что они могут быть причастны и к другим кражам на общую сумму около 68 тыс злотых.
По данным польских СМИ, задержанные являются гражданами Украины, которые жили в Вавере.
Им выдвигают обвинения в ограблении и краже, а также в хранении наркотических и психотропных веществ. По решению суда их оставили под стражей на три месяца, если вина будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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