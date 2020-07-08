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В Соединенных Штатах количество людей, у которых обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19, превысило 3 миллиона. Об этом сообщает NBC News, который ведет собственную статистику по коронавирусу в США.

От осложнений, связанных с коронавирусным заболеванием, умерли более 130 тысяч человек в США, добавляет телеканал.

Отметим, что на сайте Университета Джонса Хопкинса пока указано, что в США коронавирусным заболеванием болели или болеют 2,997 миллиона человек.
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