Генпрокурор Ирина Венедиктова записала видеообращение, объяснив завершение досудебных расследований по делам против пятого президента Украины Петра Порошенко. Ролик опубликовала пресс-служба офиса генпрокурора в среду, 8 июля.

Венедиктова говорит, что за последние месяцы все подозреваемые в резонансных преступлениях заявили о политических преследованиях. То же касается и дел против Порошенко.

«В четырех производствах (против Порошенко - ред.) расследование завершено закрытием из-за отсутствия состава преступления», - говорит Венедиктова.

По ее словам, у Генпрокуратуры нет функции доследственной проверки - по формальным признакам правоохранительные органы должны вносить в Единый реестр заявления о преступлениях.

«Заявления о преступлениях, совершенных пятым президентом, поступают со всей страны. На этой неделе, например, поступили из Мариуполя и Ровно от обычных граждан», - утверждает Венедиктова.

Генпрокурор говорит, что в сегодняшнем деле собрано достаточно доказательств для сообщения Порошенко о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. Тем не менее, жалуется Венедиктова, недостатки и противоречия КПК «предоставляют возможность неприкосновенным и дальше оставаться такими».

«Сегодня звучат лозунги, что суд собрался ночью и вынес решение о продлении сроков предварительного расследования. Нет, судебное заседание было назначено еще на позавчера, однако сторона защиты не появилась. Вчера в 14:00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18:30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд принял решение почти в час ночи», - сказала Венедиктова и добавила, что «сторона защиты, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все».

Сегодня подозреваемому, стороне защиты и потерпевшей стороне прокуратура открыла доступ к материалам досудебного расследования, а далее должен состояться суд, говорит Венедиктова.

«Суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости (при избрании меры пресечения - ред.) - мера пресечения избрана для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования. Следствие завершено», - продолжила генпрокурор.

Наконец, Венедиктова заверила, что является независимой.

«Боюсь я? Нет. У меня нет «договорняков» с любыми политическими силами. У меня есть обязательства перед государством и его гражданами - честно, профессионально и неангажировано выполнять свою работу», - резюмировала Венедиктова.

Напомним, что ранее сегодня прокуроры отказались от меры пресечения Порошенко. Представители обвинения объявили о завершении расследования дела, в связи с чем избрание меры пресечения уже не актуально.