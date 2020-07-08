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В Польше в селе Верховины Церковь почтила память погибших в Холмской трагедии.

Фото: sobor.by

Как сообщает sobor.by, в этом году Польская Церковь заложила традицию ежегодно почитать память замученных гитлеровцами православных священников и праведных мирян.

«Мы празднуем сегодня память не только святых, чьи имена вошли в Собор, но и всех замученных за веру праведных людей, могилы которых нам известны и не известны. И с нынешнего празднования, с 2020 года, мы начинаем новую традицию. Сейчас после окончания всенощного бдения переезжаем в село Верховины, поблизости от города Холм, на пантеон нашей, можно сказать, Холмской Голгофы. Там, среди замученных в Верховинах, также были праведные люди, которые в сегодняшний день без поименного поминовения, но они также торжествуют нашу Холмскую Пасху», - сказал архиепископ Люблинский и Холмский Авель.

По его словам, чтобы Холмская трагедия не была забыта и никогда более не повторялась, чтобы души убиенных были упокоены и совершается молитва в этом памятном месте.

«Село Верховины, как и сожженная Сагрынь, стали символами Холмской трагедии в военные и послевоенные годы. Почти две сотни жителей Верховин были убиты представителями польского подполья, якобы за сотрудничество с коммунистами. Зверская расправа коснулась всех. Мужчин, женщин, стариков, детей убивали огнестрельным оружием, забивали топорами и лопатами. Ненависть к своим соседям, холмщакам, испокон веков живущим на этой земле, была вызвана тем, что их деды и прадеды вернулись из унии к православной вере своих праотцев», - отметил архиерей.

Несмотря на то, что в нынешнем году из-за эпидемиологической ситуации границы для паломников закрыты, их ждут в следующем году, потомки пострадавших в Холмской трагедии, вместе со всеми гостями могли помолиться в самом Холме и у памятника погибшим жителям села Верховины.
ForUm

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