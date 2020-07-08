Правоохранители задержали во Львовской области священника, занимавшегося изготовлением и продажей оружия.

Об этом заявили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.

Как сообщается, оружейную 48-летний мужчина организовал прямо у себя дома.

При этом отмечается, что в 2018 году он уже привлекался к ответственности за незаконное обращение с оружием и был приговорен к пяти годам лишения свободы, однако на основании ст. 75 Уголовного кодекса Украины суд освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком.

«Поэтому, чтобы не попасть в поле зрения полицейских, при покупке пистолетов и отправки по почте „товара“ мужчина использовал фиктивные анкетные данные. Сейчас уже изъято восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, 6 глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия», — рассказали в полиции.

К какой именно церкви относится задержанный священник, не уточняется.