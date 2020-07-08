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Кабинет Министров Украины одобрил внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год, а также сокращение численности территориальных органов ПФУ.

Как передает УНИАН, решение было принято в ходе заседания 8 июля 2020 года без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, проектом акта предусматривается сокращение численности территориальных органов ПФУ на 1200 единиц, или 5% численности, утвержденной на сегодня, с целью оптимизации структуры территориальных органов и усовершенствования деятельности системы органов Пенсионного фонда.

Что касается бюджета ПФУ, проектом предусмотрено увеличение доходной и расходной частей бюджета на 32,9 млрд грн. При этом ассигнования из госбюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий и дефицита средств Пенсионного фонда возрастают на 29,7 млрд грн.

Отмечается, что расходы ПФУ за счет собственных средств возрастают на 13,5 млрд грн, за счет средств госбюджета – на 19,5 млрд грн (для финансирования ежемесячной компенсационной выплаты пенсионерам старше 80 лет и выплаты одноразовой помощи в размере 1 тыс. грн). При этом на 59,7 млн грн уменьшаются расходы на финансирование административных затрат, что связано с оптимизацией численности сотрудников.

«С учетом указанных изменений бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год является сбалансированным с остатком средств на конец года 224,8 млн грн», - сказано в документе.
ForUm

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