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Девять областей Украины не соответствуют установленным правительством показателям для ослабления противоэпидемических мер, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Переход регионов к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидемической ситуации в области определенным критериям.

Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.

Так, пока не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Харьковская области.

Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.

 

 
ForUm

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