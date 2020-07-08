В Киеве на мосту Метро произошла стычка между правоохранителями и протестующими, которые перекрыли движение транспорта. В результате задержали двух человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Киева Анна Шевчук, передает РБК-Украина.

Как она отметила, на место происшествия приехали полицейские, которые пытались вести переговоры с протестующими, но в ходе этого между ними произошел конфликт.

«Двух наиболее активных активистов отправили в территориальный отдел полиции», - рассказала она.

По состоянию на сейчас, движение на мосту восстановлено. Но, как сообщили в полиции, правоохранители и протестующие остаются на месте происшествия.

Дорогу перекрывали в качестве протеста. Люди требуют, чтобы им достроили квартиры.