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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 114 человек. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Если за последние несколько дней количество больных коронавирусом в столице уменьшалось, то за прошедшие сутки - снова всплеск. Коронавирус подтвердили еще у 114-ти человек. Среди них - 5 медиков. Сегодня в Киеве уже 5779 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет. И три девочки - от 4 до 13 лет. И 61 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет. И четверо мальчиков - от двух месяцев до 13 лет. В медучреждения столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 52 человека. Всего коронавирус преодолели 1900 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 20. В Днепровском – 19, в Деснянском районе - 16 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.
ForUm

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