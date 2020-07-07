Европейский инвестиционный банк выделит Украине 300 млн евро кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий. Об этом сообщается на официальном сайте банка, передает УНИАН.
Проект предусматривает энергомодернизацию административных зданий, школ, детских садов, культурных учреждений и больниц.
Ориентировочная общая стоимость проекта — 400 млн евро. Отмечается, что инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.
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