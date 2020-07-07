Всплеск инфицирования коронавирусом в некоторых районах Закарпатской области стал причиной массовых празднований в регионе. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В Закарпатской области в трех районах по результатам эпидрасследований было установлено, что к всплеску заболеваемости привели именно массовые празднеств: свадьбы, дни рождения, также празднование религиозных праздников, когда семьи съезжались из разных сел, праздновали это все, и через неделю они все становились контактами и в течение недели регистрировались новые случаи коронавирусной болезни», - заявил Ляшко.

Напомним, в начале июля в Закарпатской области усилили карантинные ограничения. Власти области решили ограничить время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22 часов. Также ограничено проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов и других культовых сооружениях. Богослужение разрешено проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.