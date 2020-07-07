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Одной из тем переговоров, которые правительственная делегация Украины провела сегодня в Брюсселе с представителями Еврокомиссии, была ситуация вокруг пандемии коронавируса и улучшение обмена эпидемиологическими данными, что будет содействовть скорейшему открытию границ.

Об этом во вторник в Брюсселе во время встречи с прессой по итогам переговоров с представителями Еврокомиссии заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает Укринформ.

«Сегодня речь шла об открытости границ, об их поэтапном открытии после выхода из коронакризиса. Мы этот вопрос поднимали. И еврокомиссар Кириакидес, которая занимается здравоохранением, и другие коллеги отмечали, что это чисто технический процесс. Поэтому мы постараемся максимально оперативно предоставлять всю информацию о ситуации с коронавирусом в Украине, и надеемся, что это будет содействовать скорейшему открытию границ, в соответствии с рекомендациями ЕС», - заметила украинский чиновник.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, можно ли ждать такое открытие границ уже осенью текущего года, вице-премьер выразила убеждение, что «чуда не произойдет».

«Я тут не буду оптимистичной. Не произойдет чуда, и мы не проснемся в одно прекрасное утро с открытыми границами по всей территории ЕС. Это процесс постепенный. Это процесс диалога не только здесь, в Брюсселе, но также диалога на двустороннем уровне. У нас происходит мощная дипломатическая работа. Сегодня мы достигли договоренности о более оперативном обмене статистическими данными и информацией», - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что в Украине уровень смертности от коронавируса является самым низким в Европе, и это очень важный показатель. Украина также существенно повысила собственные способности по тестированию, и будет продолжать информирование по этому вопросу европейской стороны. Это, по мнению вице-премьера, будет содействовать постепенному открытию границ ЕС для граждан Украины.

Напомним, Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого «безопасного» списка, в который входят 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением также разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.
ForUm

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