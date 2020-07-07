Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с новой волной незаконных обысков и задержаний крымских татар, совершенных сегодня российской оккупационной властью в разных районах АР Крым, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

По имеющейся информации, по результатам обысков были незаконно задержаны по меньшей мере семь граждан Украины - Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов, Сейран Хайретдинов, Александр Сизиков, Вадим Бектемиров, Муратов Зекирья.

«Такие действия РФ является продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы. То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность», – говорится в сообщенгии.

Более того, в МИД подчеркнули, что целенаправленные обыски в домах крымчан, которые исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку.

«Мы требуем от РФ добросовестного выполнения своих международно-правовых обязательств как государства-оккупанта, предусматривающих, в частности, прекращение репрессий против местного населения оккупированного Крымского полуострова. Ожидаем, что РФ начнет выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 «Территориальная целостность Украины» и «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» 2016-2019 гг., А также приказ Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, 7 июля в Крыму по нескольким адресам прошли обыски российских силовиков, после которых людей увезли в управление ФСБ в Симферополе.

По фактам незаконных обысков в домах крымских татар, проведенных российскими силовиками на оккупированном полуострове, открыто уголовное производство.