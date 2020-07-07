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В Киеве на улице Братиславская мужчина подстрели своего бывшего коллегу, сообщает пресс-служба столичного главка.

В полицию от врача скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что с улицы Братиславская госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону. По указанному адресу сразу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

Как сообщил начальник отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Андрей Табала, в ходе отработки записей с камер наблюдения и показаний потерпевшего полицейские обнаружили и задержали 35-летнего жителя соседнего района, ранее судимого за наркопреступления.

«Мы выяснили, что фигурант с 26-летним потерпевшим были знакомы. Последний был наставником на работе, на которую устроился подозреваемый. По окончанию испытательного срока мужчину уволили и не залатили заработную плату. Он считал, что к  этому причастен его знакомый, поэтому решил отомстить. Так, злоумышленник подъехал на велосипеде к магазину и произвел несколько выстрелов в сторону жертвы», – подчеркнул он.

Первоочередные следственные и оперативные действия продолжаются. Устанавливается орудия совершения преступления.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. На время досудебного расследования фигурант будет находиться под стражей. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

 
ForUm

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