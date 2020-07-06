также в разделеОбщество
СБУ разоблачила дельцов, которые помогали сепаратистам подменять мобильный трафик 11
Львовщина ослабляет карантин 12
Украина может обратиться в ООН по делу о сбитии самолета МАУ в Иране 20
Назначена и.о. главы АМКУ 17
На всех пляжах Одессы обнаружили кишечную палочку 11
В РФ задержали бывшего украинского футболиста за «шпионаж» 35
ВОЗ и Евросоюз передали оборудование для 27 украинских лабораторий 11
Минздрав: Из 25 тысяч коек для пациентов с COVID-19 занято всего 4 тысячи 10
В Украине объявлено штормовое предупреждение 30
Командующий ВМС: Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации с РФ 83
Петиция о запрете 5G в Украине собрала необходимые подписи 101
Развитие трансплантации могут сделать частью медреформы 14
Украинцы смогут изменить избирательный адрес онлайн до 9 сентября 11
Украинцев призвали не сливать в сеть информацию о войсках 19
Хомчак опроверг информацию о сокращении численности ВСУ 46
Дело о стрельбе Пашинского направили в суд 23
Шмыгаль: В Украине стабилизируется динамика эпидемии COVID-19 25
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» 36

Несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется. Об этом президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от минских переговоров по Донбассу. 

Иран еще не отправил во Францию бортовые самописцы со сбитого 8 января этого года украинского пассажирского самолета. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что по делу о сбитии иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 придется обращаться в Международный суд ООН. К

В ночь на 6 июля в Мукачево здание комплекса отдыха «Аква сити» обстреляли из РПГ.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. 

Уголовное дело по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов Сергеем Пашинским тяжкого телесного повреждения гражданину направлено в суд.

Командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к возможной полномасштабной военной конфронтации с Россией. 

В Кировоградской области на станции Чернолесская Одесского филиала Укрзализныци грузовой поезд покатился с места стоянки, сошел с рельсов, разрушил служебное здание и повалил столб. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги