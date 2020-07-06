Несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется. Об этом президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от минских переговоров по Донбассу.

Иран еще не отправил во Францию бортовые самописцы со сбитого 8 января этого года украинского пассажирского самолета. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

В Министерстве иностранных дел Украины не исключают, что по делу о сбитии иранскими военными самолета Международных авиалиний Украины рейса PS752 придется обращаться в Международный суд ООН. К

В ночь на 6 июля в Мукачево здание комплекса отдыха «Аква сити» обстреляли из РПГ.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.

Уголовное дело по факту причинения народным депутатом Верховной Рады Украины V-VIII созывов Сергеем Пашинским тяжкого телесного повреждения гражданину направлено в суд.

Командующий Военно-Морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что Украина готовится к возможной полномасштабной военной конфронтации с Россией.

В Кировоградской области на станции Чернолесская Одесского филиала Укрзализныци грузовой поезд покатился с места стоянки, сошел с рельсов, разрушил служебное здание и повалил столб.