В Кировоградской области на станции Чернолесская Одесского филиала Укрзализныци грузовой поезд покатился с места стоянки, сошел с рельсов, разрушил служебное здание и повалил столб. Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Олег Васильев.

«6 июля, примерно в половине девятого утра, на станции Чернолесская Одесской железной дороги, грузовой поезд под локомотивом ВЛ-80, самовольно покатился с места стоянки в сторону поста Западного. Такая информация появилась в соцсетях с прикрепленными фотографиями и видео. С рельсов сошли две секции электровоза и шесть грузовых вагонов, разрушено служебное здание (людей в помещении не было)», – написал он.

По информации блгера, авария произошла на боковых путях, поэтому движение других поездов по станции Чернолесская не останавливалось. «Начались восстановительные работы. Итог события: минус один грузовой электровоз при дефиците тяги, затраты средств на восстановление поврежденной контактной сети, путей и подвижного состава, задержка доставки груза. Причины аварии выясняются», – подчеркнул он.

«По версии событий, то их может быть несколько. Вероятно, во время стоянки поезда состав не был закреплен должным образом. Когда воздух вышел из тормозной магистрали поезд начал двигаться. Действительно ли здесь имела место халатность? Бесспорно, человеческий фактор будет стоять на первом месте. Но, кто будет разбираться в первопричинах аварии? По словам железнодорожников, такие ситуации случаются из-за дефицита квалифицированных кадров и отсутствия должного количества работников на станциях. Должности сокращаются, и соответственно, один работник должен выполнять работу за двоих, или троих работников. Неудивительно, что грузовой поезд мог стоять не закрепленным, или произошел технический сбой в работе техники. Понятно, что официальные выводы будут делать соответствующие компетентные службы», – сдытожил Васильев.