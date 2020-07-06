Несмотря на рост в Украине в июне количества инфицированных коронавирусом, динамика течения пандемии стабилизируется. Об этом президенту Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса в Украине. Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется.

Дополнительно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент больных медработников. Сейчас он составляет 6%.

Президент поинтересовался соблюдением карантинных мероприятий в общественных местах.

«Уменьшение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и имеют результат. Помню, в начале эпидемии больные медики составили пятую часть всех зараженных. Теперь такое ​​же тщательное внимание надо уделять общественным местам. Например, ресторанам, кафе или клубам. Надо требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти больными, от которой пока нет вакцины», - подчеркнул Зеленский.

В ответ Национальная полиция сообщила, что проверяла работу клубов после 22:00 и закрыла те развлекательные заведения, работали. Также были составлены соответствующие протоколы.

Кроме того, в Нацполиции сообщили, что только два города - Харьков и Львов - четко запретили функционирования развлекательных заведений после 22:00, а в Херсонской и Сумской областях вообще не определено условий для работы таких заведений в указанное время.

Министерство внутренних дел возьмется за тщательный контроль работы этих учреждений, чтобы уменьшить риск заражения граждан коронавируса.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая.