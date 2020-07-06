Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Сообщу, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов. С соблюдением санитарных норм и регламентов. Работа же развлекательных заведений и проведение культурно-массовых мероприятий ограничены до 22 часов», - сообщил Кличко.

Он отметил, что город продолжает проверки субъектов хозяйствования на соблюдение регламентов работы. Только в прошлом месяце специальная комиссия, в которую входят сотрудники Госпродпотребслужбы, полиции и Муниципальной охраны, составила 369 протоколов о нарушениях.

«Обнаружены нарушения на продовольственных рынках и в магазинах, в торговых центрах и в кафе и ресторанах. Нарушителей оштрафовали. Но беспокоит тот факт, что предприниматели начали пренебрегать элементарными правилами, подвергая опасности и своих сотрудников, и посетителей. А это может привести к вспышкам болезни. И тогда нам придется снова вернуться к строгим ограничениям. Я хотел бы, чтобы все это понимали», - отметил Кличко.

Напомним, 1 июля столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве.