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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от минских переговоров по Донбассу. Об этом он заявил в интервью Крым.Реалии.

«Сейчас вводить в минский формат еще проблематику Крыма, это действительно блокировать и Крым, и Донбасс. Нужно исходить из тех реалий, которые есть сейчас. И я вас уверяю, что мы на всех уровнях - и в МИД, и в Офисе президента - постоянно работаем над тем, чтобы вопрос Крыма оставалось на повестке дня среди приоритетных», - сказал Кулеба.

Он отметил, что сейчас Украина «возобновила активную тему Крыма в международных переговорах». «И очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакт с нашими партнерами. То есть, уже их разогреваем к дальнейшим шагам», - отметил Кулеба.

 
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