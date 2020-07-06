Иран еще не отправил во Францию бортовые самописцы со сбитого 8 января этого года украинского пассажирского самолета. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

«Черные ящики во Францию еще не отправили. Сегодня мы имеем очередное обещание иранской стороны сделать это 20 июля. Пару дней назад мы получили согласие французской власти принять наших двух экспертов, которые примут участие в процессе как члены группы по техническому расследованию.

Стороны, получившие убытки вследствие катастрофы, наконец согласовали свои позиции и подходы в процессе переговоров с иранской стороной в отношении привлечения Ирана к ответственности, компенсации родственникам погибших. Кроме того, украинская сторона ставит целью еще и получение компенсации «Украинским авиалиниям», — сказал он.

Енин рассказал, когда будет обсуждаться вопрос компенсации родственникам погибших украинцев.

«На данном этапе еще не закончено техническое расследование. Если оно подтвердит факт незаконного вмешательства, можно будет переходить ко второй фазе переговорного процесса и более предметно обговаривать уровень компенсации. Говорить о чем-то еще рано», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого самолета.

Как сообщал ForUm, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании »Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

11 января Иран заявил, что самолет по ошибке сбили ракетой «земля-воздух». Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение самолета.

СМИ предполагали, что Иран не решится передать регистраторы другой стране, опасаясь, что появятся дополнительные подробности катастрофы, в том числе данные о 20 секундах между попаданием первой и второй ракет «земля-воздух» в самолет Boeing-737.

В марте официальный представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого выполнено не было.

В Иране задержаны шестеро обвиняемых в связи с делом о сбитии самолета.