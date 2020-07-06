С 7 июля во Львовской области начнут работать гостиницы, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры. Следующими могут быть детсады.

Как сообщает Укринформ, такое решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Мы имели оживленную дискуссию, но решили, что будем поэтапно, учитывая эпидемию, каждые семь дней ослаблять карантин. Учитывая показатели, мы завтра частично ослабляем ограничения. Надеемся, к усилению не вернемся», - во время брифинга заявил заместитель председателя Львовской ОГА Роман Собко.

Также комиссия разрешила проведение религиозных мероприятий с участием не более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе. Ответственность за соблюдение «карантинной» дистанции между участниками возложена на организаторов.

Кроме этого, возможно в ближайшее время на Львовщине начнут работу детсады. Поскольку комиссия дала соответствующее поручение местным штабам по ликвидации чрезвычайной ситуации - до следующего заседания комиссии должны проверить готовность дошкольных учебных заведений к работе в условиях карантина. Если заболеваемость будет дальше идти на спад, то детсады всех форм собственности могут быть открыты в пределах следующего этапа ослабления карантина.

Стоит отметить, что по данным Минздрава Украины, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19 и подпадает под критерии, определенные постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 года № 500. Это позволяет начать ослабление карантина.

Как отметил на заседании председатель Львовской ОГА Максим Козицкий: «Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,92%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет - 28,03%, при норме менее 10%. Львовщина понемногу выходит из пикового периода массовых заболеваний, поэтому при соблюдении осторожности и всех рекомендаций можем частично разрешить работу некоторых сфер бизнеса. Ситуация будет находиться на тщательном контроле, каждые три дня мы будем оценивать положение дел. В случае соответствия эпидемической ситуации в области признакам для усиления противоэпидемических мероприятий будем рассматривать вопрос об усилении карантина».

Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая.