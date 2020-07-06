Ни на одном из пляжей Одессы Черное море не отвечает санитарным нормам, на всех пляжах обнаружили кишечную палочку, сообщает 112 Украина.
«На всех пляжах от Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана обнаружена кишечная палочка», - говорится в сообщении.
Согласно результатам анализов Лабораторного центра Министерства здравоохранения, море в Одессе не отвечает микробиологическим нормам даже в 50 м от берега.
Напомним, ранее в Одессе экологи предупредили о гниении водорослей в море, что может повлиять на состояние здоровья людей.
Также сообщалось, что из-за загрязнения воды закрыли одесский пляж «Дельфин». В воде обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов.
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