Ни на одном из пляжей Одессы Черное море не отвечает санитарным нормам, на всех пляжах обнаружили кишечную палочку, сообщает 112 Украина.

«На всех пляжах от Аркадии до 16-й станции Большого Фонтана обнаружена кишечная палочка», - говорится в сообщении.

Согласно результатам анализов Лабораторного центра Министерства здравоохранения, море в Одессе не отвечает микробиологическим нормам даже в 50 м от берега.

Напомним, ранее в Одессе экологи предупредили о гниении водорослей в море, что может повлиять на состояние здоровья людей.

Также сообщалось, что из-за загрязнения воды закрыли одесский пляж «Дельфин». В воде обнаружили превышение концентрации нефтепродуктов.