Из 25 тысяч коек для пациентов с COVID-19 в больницах «первой волны» занято всего 4 тысячи. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«У нас есть медучреждения «первой волны», которые готовы принять 25 тысяч больных. Сегодня занято всего 4 тысячи коек. Учреждения «второй волны» подготовили 10 тысяч коек, из них в западных регионах Украины - около тысячи», - сказал он.

Также Ляшко напомнил, что до 31 июля действуют ограничения, определенные правительственным постановлением об адаптивном карантине.



«Он предусматривает 4 индикатора, и если хоть какая-то область превысит хотя бы один из четырех индикаторов в течение трех дней, то главный государственный санитарный врач области инициирует рассмотрение на заседании областной комиссии по техногенно-экологической безопасности вопрос об ужесточении карантинных мер. Правительство может присоединиться к ситуации, если будет резкий рост заболеваемости и угроза, что система здравоохранения не справится с большим поступлением больных», - сказал Ляшко.

Кроме того, главный санврач напомнил, что в случае, если в той или другой области заполненность коек в медучреждениях «первой волны» достигнет 50%, то руководство должно будет готовить учреждения «второй волны». В таких учреждениях будет запрещено делать плановые операции, будут освобождать кровати в терапевтических отделениях и в реанимации.

В случае достижения 75% заполненности коек, больницы «второй волны» должны обращаться в Минздрав и Национальную службу здоровья относительно заключения контрактов на финансирование медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

Также он добавил, что по такой схеме уже подготовлено 11 тысяч коек во всех регионах Украины.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая.