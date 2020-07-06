В Винницкой области злоумышленники похитили из банкомата около 1 млн грн, сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

Около 3:35 5 июля правоохранителям поступила информация о том, что в помещении магазина в поселке городского типа Дашев Ильинецкого района неизвестные лица совершили кражу денег из банкомата.

Отмечается, что злоумышленники завладели деньгами из банкомата, повредив его. Сумма похищенных средств составляет около 1 миллиона гривен.

Следственным управлением областного главка полиции начато уголовное производство по части 5 статьи 185 УК (кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой), за что предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.