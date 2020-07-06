Информация о якобы сокращении численности Вооруженных сил Украины является манипулятивной и недостоверной. Об этом в интервью АрміяІnform сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

«Кое-кто стремится постоянно подпитывать информационный фон вокруг Вооруженных сил негативом. Информация о якобы сокращении войска манипулятивна и не соответствует действительности», - отметил он.

Как пояснил главнокомандующий, сейчас штатная численность армии значительно превышает 250 000 человек, которые определены Законом Украины «О численности Вооруженных сил Украины», и это затрудняет проведения слаживания подразделений и эффективно использовать финансовые ресурсы на армию.

«Значительное расхождение между штатной численностью войска (количество должностей на бумаге. – Ред.) и имеющейся численностью личного состава (определена законом Украины «О численности ВС Украины»), не позволяют добиться необходимой слаженности подразделений, качественно проводить мероприятия боевой подготовки, максимально эффективно использовать финансовые ресурсы. Хроническая неукомплектованность подразделений существенно снижает боеспособность воинских частей, в целом негативно влияет на развитие боеспособностей ВСУ. Поэтому принято решение поэтапно привести штатную численность войск в соответствие с определенной законодательством Украины численностью», - пояснил Хомчак.

Одновременно он предложил депутатам, которые критикуют военное руководство за «сокращение» армии, воспользоваться правом законодательной инициативы и «подать предложение относительно изменений в соответствующий закон Украины в части увеличения его численности с 250 000 до 300 000 человек, и соответственно позаботиться об увеличении военного бюджета на содержание более многочисленного войска.