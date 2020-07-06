Количество больных коронавирусом жителей столицы, которые находятся в тяжелом состоянии, не уменьшается. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Не уменьшается в столице количество пациентов с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии. В общем, в больницах города с подтвержденным диагнозом «коронавирус» сегодня 279 больных. В том числе - 12 детей. И 44 человека, в том числе 4 детей, - с подозрением на заболевание. В тяжелом состоянии – 47 пациентов. На кроватях интенсивной реанимации находятся 25 больных. Четыре человека - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В кислородной поддержки сегодня нуждаются 72 больных коронавирусом», - сказал мэр Киева.

Также он сообщил, что с диагнозом «пневмония» за минувшие сутки госпитализировали 18 жителей. А всего воспаление легких в киевских медучреждениях лечат 439 больных.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки, 5 июля, обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 59 человек.