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По состоянию на 10:00 6 июля в Вооруженных силах Украины 164 человека болеют острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровел - 381 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 519 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 110 человек.

За прошедшие сутки новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 не зарегистрированы.

Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине подтверждено 49043 случая COVID-19, из них 21 703 человек выздоровели, 1262 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 543 случая.

 
ForUm

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