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Во Львовской области из-за угрозы прорыва дамбы могут быть затоплены семь населенных пунктов.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

В воскресенье, 5 июля, во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвяж возле села Лука Самборского района.

Из-за этого существует угроза прорыва дамбы и затопление приречных населенных пунктов, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.

Также во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.

Синоптики объявили штормовое предупреждение.
ForUm

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