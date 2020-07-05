Во Львовской области из-за угрозы прорыва дамбы могут быть затоплены семь населенных пунктов.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
В воскресенье, 5 июля, во второй половине дня ожидается формирование максимального уровня воды в реке Стрвяж возле села Лука Самборского района.
Из-за этого существует угроза прорыва дамбы и затопление приречных населенных пунктов, а именно сел Бабино, Пыняны, Чернихов, Нижнее, Остров, Луки, Хлопчицы.
Также во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.
Синоптики объявили штормовое предупреждение.
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