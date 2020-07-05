Посольство США, расположенное в «зеленой зоне» в иракском Багдаде, вновь подверглось ракетному обстрелу спустя несколько недель после атаки в июне.

Удар был отражен американскими противоракетными установками, однако ракета упала вблизи протестующих и ранила ребенка, а также повредила жилой дом, сообщил военный коммуникационный центр Ирака в Twitter.

Ответственность за атаку с применением ракеты Катюша на себя пока никто не взял, сообщает местный сайт Al Arabiya.

«Ракета, перехваченная американским посольством в Багдаде, упала вблизи ряда сидящих протестующих рядом с «зеленой зоной». Снаряд приземлился недалеко от моста, ведущего к самой «зеленой зоне», — рассказал корреспондент издания.

За последние месяцы посольство США в Багдаде неоднократно подвергалось атакам.