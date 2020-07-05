также в разделеМир
В Австрии убили критика Кадырова, которого связывают с делом Окуевой 14
В России количество умерших от коронавируса превысило 10 тысяч 14
Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют беларусам 19
Адвокаты россиянина по делу MH17 получат доступ к обломкам самолета 27
В США разбился малый пассажирский самолет 18
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 11 миллионов 26
В России вступили в силу поправки в Конституцию по «обнулению» Путина 20
ВОЗ сообщила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса 20
Ученые допускают, что коронавирус может стать более заразным 18
Неизвестные ограбили здание Европарламента 19
В мире коронавирусом заболели уже 10,8 миллиона человек 18
NYT назвала вероятного посредника при контактах талибов с РФ 20
Меркель поборется за достройку «Северного потока-2» 31
ЦИК РФ: Поправки в конституцию поддержали 77,92% избирателей 18
«Газпром» вернул Польше $1,5 млрд переплаты за газ 40
Посол Беларуси: Россия просила отдать 95% своей власти 42
В Словении из-за масок разгорелся крупный скандал, задержан министр 29
Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 10,4 миллиона человек 16

Посольство США, расположенное в «зеленой зоне» в иракском Багдаде, вновь подверглось ракетному обстрелу спустя несколько недель после атаки в июне.

Удар был отражен американскими противоракетными установками, однако ракета упала вблизи протестующих и ранила ребенка, а также повредила жилой дом, сообщил военный коммуникационный центр Ирака в Twitter.

Ответственность за атаку с применением ракеты Катюша на себя пока никто не взял, сообщает местный сайт Al Arabiya.

«Ракета, перехваченная американским посольством в Багдаде, упала вблизи ряда сидящих протестующих рядом с «зеленой зоной». Снаряд приземлился недалеко от моста, ведущего к самой «зеленой зоне», — рассказал корреспондент издания.

За последние месяцы посольство США в Багдаде неоднократно подвергалось атакам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
14
Теги