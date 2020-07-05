По состоянию на 5 июля на западе Украины остаются подтопленными 7 населенных пунктов. Также подтоплены 5 зданий в Тернопольской области и 19 подвалов.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, подтоплены 5 населенных пунктов в Черновицкой и по одному во Львовской и Тернопольской областях.

Кроме того, от непогоды пострадали 5 зданий в Тернопольской области; 19 подвалов в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях; 74 приусадебных участка в Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

При этом разрушены 202,5 ​​км дорог и 95 мостов. Повреждено 549 км дорог и 213 мостов. Наибольшие инфраструктурные разрушения потерпела Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) в Украине по состоянию на утро субботы, 4 июля, без света оказался 21 населенный пункт в четырех областях Украины.