также в разделеОбщество
В Минздраве заявили об отсутствии коллективного иммунитета к COVID-19 7
Погода на понедельник: жара и без осадков 14
Еще 17 военных заразились коронавирусом 12
Украинских туристов не пропустили в Греции: реакция МИД 18
Президент пообещал дать квартиры морякам из Крыма 18
Транзит через Венгрию разрешен только через два пункта пропуска 17
Еще одна область не готова к ослаблению карантина 20
В Украине объявили штормовое предупреждение 31
Коронавирус в Украине: ситуация на 5 июля 161
На Буковине число инфицированных Covid-19 превысило пять тысяч 43
Синоптики предупредили об ухудшении погоды 69
Восемь регионов Украины не готовы к ослаблению карантина 43
Количество пациентов с COVID-19 в рядах ВСУ достигло 170 11
Три области готовятся к открытию больниц второй волны 41
В Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности 12
Во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца 23
COVID-19 в Украине: более 900 новых случаев за сутки 42
3 июля. Картина дня 19

По состоянию на 5 июля на западе Украины остаются подтопленными 7 населенных пунктов. Также подтоплены 5 зданий в Тернопольской области и 19 подвалов.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, подтоплены 5 населенных пунктов в Черновицкой и по одному во Львовской и Тернопольской областях.

Кроме того, от непогоды пострадали 5 зданий в Тернопольской области; 19 подвалов в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях; 74 приусадебных участка в Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

При этом разрушены 202,5 ​​км дорог и 95 мостов. Повреждено 549 км дорог и 213 мостов. Наибольшие инфраструктурные разрушения потерпела Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) в Украине по состоянию на утро субботы, 4 июля, без света оказался 21 населенный пункт в четырех областях Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
7390 грн.
16
Теги