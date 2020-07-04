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Из-за ухудшения погодных условий (дождь, порывы ветра) в Украине по состоянию на утро субботы, 4 июля, без света оказался 21 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 7:00 4 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 21 населенный пункт в 4 областях, а именно: Киевская - 14, Донецкая - 3, Запорожская - 2 и Черновицкая – 2», - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.    Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги.

В Карпатах из-за непогоды погибли трое людей.
ForUm

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