В Черновицкой области за сутки 4 июля подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило пять тысяч.
Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.
По его информации, число инфицированных лиц от первого установленного случая в области составляет 5002 человека.
«От вируса сегодня выздоровели 39 человек», — написал чиновник.
Напомним, 4 июля в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли.
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