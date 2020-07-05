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В Черновицкой области за сутки 4 июля подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных превысило пять тысяч.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

По его информации, число инфицированных лиц от первого установленного случая в области составляет 5002 человека.

«От вируса сегодня выздоровели 39 человек», — написал чиновник.

Напомним, 4 июля в Украине зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли.
ForUm

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