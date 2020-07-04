Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с представителями государственных и коммерческих банков Украины, на которых заслушал предложения по кандидатуре председателя Национального банка.

Об этом сообщает Офис президента.

По словам Зеленского, рисков представители банков от отставки председателя НБУ Якова Смолия не видят.

«Я сделал три больших дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (нлавы НБУ. - ред.), и их личное впечатление из-за этой ситуации. Все достаточно спокойно воспринимают увольнение главы НБУ. Все не видят рисков », - сказал он.

Зеленский также сообщил, что встретился со всеми заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков Украины.

«Все три списка, которые предложили эти три "стола" банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил », - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что он не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и заметил, что имел профессиональные отношения с Яковом Смолием.

«У нас очень неплохие отношения не только на профессиональном, но и на человеческом уровне», - сказал Зеленский.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада сегодня, 3 июля, уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.