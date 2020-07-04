В Черногории более трехсот юристов и более сотни профессиональных военнослужащих, контрактников и военнослужащих в отставке выразили свою поддержку Церкви, протестуя закона о свободе вероисповедания, принятого парламентом страны.

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Как сообщает mitropolija.com, юристы Черногории подписали документ «Адвокаты защищают закон и справедливость», в котором говорится, что «мы считаем профессионально и морально ответственным противостоять этим явно неконституционным законам, которые самым грубым образом дискриминируют общины Сербской Православной Церкви в их правах собственности и нарушают основные нормы гражданского права».

Юристы подчеркнули «недопустимость грубого вмешательства в права религиозных общин в светском государстве, недопустимость правового посягательства на каноническую структуру, ее религиозную преемственность и собственность, и незаконность национализации имущества религиозных общин без выплаты справедливой компенсации».

Также обращение в поддержку Сербской Православной Церкви в Черногории на данный момент подписало уже 123 военнослужащих армии страны.

«Мы, упомянутые ниже профессиональные военнослужащие армии Черногории и бывшие военнослужащие армии Черногории, выражаем полную поддержку Сербской православной церкви в Черногории в сохранении исторической, канонической преемственности, прав суверенной собственности и неприкосновенности духовенства», – сказано в заявлении.

Кроме того, военнослужащие осудили «все формы дискриминации, избирательное применение закона, преследование и физическое насилие, неприкосновенность всех наших святых, все формы гонений на верующих», и выступили «за отстаивание равной свободы религии во всех религиозных общинах без вмешательства исполнительной власти в религиозную жизнь, что не соответствует светским государственным и цивилизационным ценностям».