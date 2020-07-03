Экс-глава Национального банка Яков Смолий подтвердил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским для согласования процедуры отставки.

Об этом он сообщил во время пресс-брифинга, передает Экономическая правда.

«Несколько дней назад у меня была встреча с президентом. Мы обсудили порядок и время когда я подаю заявление об отставке», - подтвердил Смолий.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада сегодня, 3 июля, уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.

Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.