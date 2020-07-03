Экс-глава Национального банка Яков Смолий подтвердил, что встречался с президентом Владимиром Зеленским для согласования процедуры отставки.
Об этом он сообщил во время пресс-брифинга, передает Экономическая правда.
«Несколько дней назад у меня была встреча с президентом. Мы обсудили порядок и время когда я подаю заявление об отставке», - подтвердил Смолий.
Как сообщал ForUm, Верховная Рада сегодня, 3 июля, уволила главу НБУ Якова Смолия.
Он подал заявление об увольнении 1 июля.
Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.
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