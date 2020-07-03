Верховная Рада проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового главы будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По состоянию на 3 июля в Украине подтверждено 46763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев. В Киеве заболели еще 105 человек. Даже если в Украине будет более 60 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения, тотальный строгий карантин вводить не будут.

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы.

Киевский апелляционный суд оставил активиста Сергея Стерненко под круглосуточным домашним арестом.

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №3734, который позволит абитуриентам из ОРДЛО поступать в высшие учебные заведения без ВНО.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Позже руководство теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники отстранены от занимаемых должностей.