также в разделеОбщество
МН17: Адвокаты ГРУшника хотели допросить свидетеля о гибели летчика Волошина 18
Во Львове начинают снимать фильм по роману Кузьмы Скрябина 11
Скандал с ПВО: Руководство ГБР в Хмельницком подозревают в диверсии 20
Суд избрал меры пресечения еще двум кагарлыцким полицейским 9
АМКУ оштрафовал фармкомпанию за рекламу «лекарств от коронавируса» 13
В Карпатах хотят построить новый крупный горнолыжный курорт 13
Закарпатье усиливает карантин 14
Экс-главу Фонда госимущества будут судить за злоупотребление властью 12
СБУ разоблачила мошенников, изготовлявших поддельные дипломы для боевиков «ДНР» 12
Супругу Зеленского выписали из больницы 16
Ткаченко: Квоты на украиноязычный продукт пересматривать не будут 10
В Украине за 3 дня выявили 2788 нарушений карантина 59
За полгода СБУ не пустила в Украину 128 сторонников террористов 42
Правозащитники: В Крыму скрывают реальное количество смертей от COVID-19 78
Апелляционный суд оставил Стерненко под домашним арестом 13
ВР разрешила абитуриентам из ОРДЛО поступать в вузы без ВНО 27
База отдыха в Кирилловке, где отравились отдыхающие, работала незаконно 17
Шмыгаль: Выделенные на борьбу с наводнениями миллиардами разворовали 50

Верховная Рада проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия. Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового главы будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По состоянию на 3 июля в Украине подтверждено 46763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев.  В Киеве заболели еще 105 человек. Даже если в Украине будет более 60 активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения, тотальный строгий карантин вводить не будут.  

Первая леди Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы.

Киевский апелляционный суд оставил активиста Сергея Стерненко под круглосуточным домашним арестом.

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект №3734, который позволит абитуриентам из ОРДЛО поступать в высшие учебные заведения без ВНО.  

Президент Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Позже руководство теруправления ГБР, расположенного в Хмельницком, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники отстранены от занимаемых должностей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
5990 грн.
13
Теги