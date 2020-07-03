Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового главы будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«До назначения нового главы я по расписанию должностных обязанностей буду исполнять обязанности главы Нацбанка», – сказала она в ходе пресс-брифинга в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Рожкова призвала президента, правительство и политиков к сотрудничеству, которое позволит Нацбанку выполнять функции, возложенные на него Конституцией Украины и законом «О НБУ».

«Для нашей команды «красными линиями» остаются те линии, которые были озвучены главой. Во-первых, независимость НБУ как институции, право Нацбанка принимать решения независимо от политических пожеланий, а только с целью поддержания макрофинансовой стабильности. Это также недопустимость включения печатного станка, недопустимость возврата обанкротившихся банков бывшим владельцам. Это недопустимость административного вмешательства в рыночные отношения», – подчеркнула Рожкова.

По ее словам, команда НБУ понимает ответственность и остается работать для сохранения и обеспечения макрофинансовой стабильности и стабильности работы финансового сектора.

Как сообщал ForUm, Верховная Рада сегодня, 3 июля, уволила главу НБУ Якова Смолия.

Он подал заявление об увольнении 1 июля.