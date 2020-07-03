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Руководство территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Хмельницком, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к изъятию военной техники, в рамках начатого служебного расследования, отстранены от занимаемых должностей.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Также Главным следственным управлением Госбюро расследований кроме уголовного производства по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) начато уголовное производство по факту возможной диверсии (ст. 113 Уголовного кодекса Украина).

Напомним, 2 июля стало известно, что следователи Госбюро расследований изымали в подразделениях Воздушных сил ВСУ важные элементы зенитно-ракетных комплексов. По информации журналиста Юрия Бутусова, бюро пытается найти информацию о злоупотреблениях команды пятого президента Петра Порошенко в оборонных закупках, но при этом проявляет вопиющую некомпетентность и равнодушие.

Президент Владимир Зеленский поставил задачу правоохранительным органам дать оценку действиям сотрудников Государственного бюро расследований, допустивших изъятие военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
ForUm

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