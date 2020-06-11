Одесскому активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него. Об этом он написал в Telegram.

«Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и «незаконное» ношение холодного оружия. Несмотря на то, что не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим», – отметил он.

Также активист подчеркнул, что по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием.

Напомним, 11 июня Стерненко прибыл на допрос в СБУ

7 июня Стерненко сообщил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения на 9 июня. Однако в СБУ подозрение ему в тот день не вручили.

25 мая 2018 года в Одессе двое мужчин напали на Стерненко, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.

Адвокат Станислав Свириденко заявил, что прокуратура закрыла производство против мужчины, который вероятно напал Стерненко и погиб от ранений, нанесенных активистом.