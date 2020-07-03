По состоянию на 10:00 3 июля в Вооруженных силах Украины болеют 166 человек острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего за время пандемии выздоровел - 351 человек, летальных случаев - 5.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 515 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток, - 182 человека.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 46763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев.