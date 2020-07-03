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По факту изъятия военных приборов из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, в Государственном бюро расследований начато служебное расследование, а также открыто уголовное производство по факту превышения служебных полномочий сотрудниками ГБР и СБУ, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Отмечается, что 2 июля в 22:50 изъяты военные приборы (клистроны) были возвращены в воинские части.

На время расследования должностные лица, причастные к изъятию техники, отстранены от занимаемых должностей. По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем уходе.

Сейчас материалы уголовного производства истребованы из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и переданы для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

Также, по материалам Управления внутреннего контроля, Главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий сотрудниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

 
ForUm

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