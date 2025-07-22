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Війна

Мерц чекає на рішення Трампа

Мерц чекає на рішення Трампа

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна поки не отримала підтвердження строків, коли США зможе передати Берліну системи Patriot на заміну тим, які відправлять для України.

Він заявив, що уряд США взяв на себе загальне зобов’язання передати системи Patriot Німеччині та ЄС, щоб вони могли потім поставити існуючі системи Patriot Україні, повідомляє "Європейська правда".

"Ми передамо, і ми отримаємо заміну. Але ця заміна ще не була фактично закуплена. Наразі тривають переговори з урядом США про те, звідки буде походити заміна", - сказав Мерц.

Мерц додав, що тепер міністри оборони мають узгодити деталі.

 

Теги:

СШАУкраїнаНімеччинавійнаПВОPatriotМерц
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