С 3 июля в Волынской области ужесточили карантин в местах массового отдыха людей, в частности у водоемов, сообщает пресс-служба Волынской ОГА.

Соответствующее решение было принято 2 июля в ходе заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. «3 июля в области произойдет ужесточение карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов.

В том числе и Шацкий район, где кроме этого, с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении», - говорится в сообщении.

Как отметила на заседании главный государственный санитарный врач области Наталия Янко, анализ эпидемической ситуации показывает, что уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области находится на стабильно высоком уровне.

«В частности, в течение последних трех дней ежедневно регистрируются превышения по 2 из 4 определенных критериев: коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 растет и составляет 21,3%, 23,1%, 24,1% при рекомендуемом не более 11%. Еще один превышенный показатель - динамика случаев инфицирования, ежедневно увеличивается и составляет соответственно 10,4%, 19,4% и 24,5% (при рекомендуемом не более 10%). Средний показатель заболеваемости по области на COVID-19 за последние 7 дней составляет 47 на 100 тыс. населения. Самые высокие уровни заболеваемости, как и ранее, зафиксированы в Камень-Каширском - 93,8, Киверцевском - 77,1 и Ратновском - 73,3 районах. За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости происходит в Шацком районе и составляет 60,3 на 100 тыс. населения, и в г. Луцке - 47,8», - подчеркнула главный государственный санитарный врач области.

Согласно решению комиссии, на всей территории области контролирующие органы будут проводить проверки учреждений, оказывающих услуги по размещению, в том числе баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и тому подобное.

Кроме этого, Шацкой райгосадминистрации рекомендовано принять ряд дополнительных решений для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 3 июля в Волынской области зафиксирован 2571 случай инфицирования коронавирусом, из них 63 - летальные.



Напомним, по состоянию на 3 июня в Украине подтверждено 46763 случая COVID-19, из них 20 558 выздоровели, 1212 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 876 случаев.