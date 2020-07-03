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Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования РФ в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево, вследствие обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года рождения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит», – сказано в сообщении.
ForUm

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